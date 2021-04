On ehmatav, kui väike laps või teismeline hakkab enda kohta arvama, et ta on paks või kole. Selline mõtteviis võib kiirelt muutuda ohtlikuks, tekitada vaimse tervise muresid ja raskeid söömishäireid, anoreksiat või buliimiat. Mida saab iga lapsevanem teha, et ennetada tulevasi söömishäireid ja kuidas reageerida, kui väike laps tuleb jutuga, et ta on paks?