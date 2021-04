FOTOD | Aed ja õueala korda ehk millele pöörata puhkenurka luues tähelepanu?

„Praegu on eriti moes boheemlaslik stiil, mis on segatud julgete värvidega — näiteks puitmööbel alumiiniumist või kangast polsterdusega, mida ilmestavad hipiteemalised elemendid või erinevad tekstiilide lahendused,“ kirjeldas interneti kaubanduskeskuse Kaup24 sisekujunduse ekspert Anna Ilmere.

Klassikalistest aiatoolidest on puhkeruumi korrastamisel alati kasu, kuid sel aastal on soovitatav endale lubada midagi ekstravagantsemat. Õhulisema meeleolu saavutamiseks sobivad istekotid ja lamamistoolid väga hästi ning neid saab mugavalt erinevates aia piirkondades ringi liigutada või isegi reisidele kaasa võtta. „Istmeid saab täiendada ka põrandale asetatud tekkide, mattide ja mustriliste patjadega, mis on vabalt paigutatud erinevatele tasanditele. Selline lahendus annab kõigile piisavalt ruumi istumiseks ning loob värvika ja elava õhkkonna. Kellel kasvavad aga aias puud, siis nemad saavad muuta muuta ala hipiparadiisiks, täiendades puuoksi rippuvate võrkkiikedega,“ soovitas Ilmere, lisades, et samal ajal on see veel üks suurepärane ja mugav alternatiiv tavalistele aiatoolidele ja pakub rõõmu nii täiskasvanutele kui ka lastele.