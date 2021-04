Head pildid on alles algus! Mehed soovitavad: 14 nippi naistele, et kohtingurakendustes rohkem silma paista

1. Originaalsus

"Meeldib, kui naised kirjutavad enda kohta midagi originaalset, mitte lihtsalt klišeelikke fraase."

2. Head pildid on alles algus

"Suur osa meestest vaatab pilte ja siis suunduvad edasi profiilile, aga kui seal profiilil pole mitte midagi peale fotode, ei oska me vestlust alustada."

3. Lisa oma profiilile informatsiooni

"Lihtsalt täida oma profiil ja oled juba parem, kui 90% teistest kasutajatest."

4. Ole konkreetne

".. ja aus! Räägi oma profiilil päriselt, kes sa oled."

5. Las pildid räägivad su eest

"Ära maini profiilil oma figuuri. Kui tahad seda näidata, las pildid teevad seda sinu eest."

6. Loobu Snapchati filtritest

"Need tobedad filtrid näitavad ainult seda, et sul pole iseloomu!"

7. Ole sina ise

"Ole siiras. Kõige kurvem on see, kui näed, et keegi üritab meeleheitlikult olla see, kes ta pole."

8. Jaga oma huvisid

"Kõige parem viis näidata, et sa pole igav inimene, on see, kui loetled profiilil üles oma hobid ja huvid. Nii saan kohe teada, kas meil on midagi ühist."

9. Hea foto on tähtis

"Lisa vaid hea kvaliteediga fotosid, hea oleks täispikkuses."

10. Ära lisa pilte, kus on sõbrad peal

"Tore, et sul on sõpru, aga kui sul on profiilipildiks grupipilt, eeldan ma kohe, et sa pole atraktiivne."

11. Vähem on rohkem

"Ära pane üle. Info on oluline, aga sa ei pea oma profiilile romaani kirjutama. Ma ei viitsi lugeda!"

12. Loe üle!

"Vaata oma õigekiri üle. Kui sul on kirjavahemärkidega mingi jama, mõtlen ma kohe, et tegemist pole intelligentse inimesega ja sa pole minu aega väärt."

13. Kasuta oma sõnu

"Ära tsiteeri kuulsusi ega kirjanikke. See jätab sinust laisa ja iseloomutu mulje."



14. Ole positiivne

"Ära ole ebaviisakas ja kui oled kibestunud, siis ära kirjuta oma profiilile, kui väga sa mehi vihkad. Näita oma parimaid külgi!"

Allikas: YourTango