Kõik on võimalik! Seitse võtmeelementi, mis ühes edukas ja kestvas suhtes olemas peavad olema

See on kõige tähtsam. Kui su partner sind hulluks ajab, on väga raske rahulikuks jääda, aga kui tegemist on pisiasjaga ja sa ei soovi oma kaaslasega erinevaid teid sammuma hakata, proovi ära kannatada! Meil kõigil on kiiksud, mis teistele meeltmööda ei pruugi olla!