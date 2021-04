Tunned, et sinu suhe seisab paigal? Siin on mõned märgid, mis näitavad, et selle põhjuseks oled sina

Kui kõik su suhted sarnanevad üksteisele ja leiavad samasuguse lõpu samade põhjuste pärast, siis viitab see blokeeritud suhteskeemile. Sa teed ikka ja jälle samu vigu ning teed seda alateadlikult. Sa valid ikka ja jälle samu partnereid, kes sulle ei sobi, kellel on samad vead ja puudused ning teed seda, mis ei ole sulle hea.

Paljud inimesed elavad minevikutraumadega, mille eelmised suhted neile on jätnud. See on täiesti normaalne. Su kaaslane peab sellest aru saama. Aga sina pead ka mõistma, et sa ei saa teda süüdistada selles, mis sinuga kunagi juhtus. Sest paljud inimesed käituvad nii alateadvuslikult. Läbi liigse armukadeduse, mille on vallandanud minevikus aset leidnud petmine.

Selle asemel, et öelda: "Sa ei helista ju kunagi!", ütle parem: " See tegi mind kurvaks, et sa mulle ei helistanud." Parem on rääkida probleemist rahulikult ja leida ühiselt lahendus.

Kas sa solvad oma kaaslast tülitsemise käigus? Või hoopis vaikid ja keeldud rääkimast probleemist? Kui sul on kombeks asju selgeks rääkida nii, et see tundub teisele poolele ebaõiglane ja solvav, ei leia sa iialgi lahendust ja võid nii oma suhet hävitada.

Rääkige antud probleemist mõnel sellisel momendil, kui te mõlemad olete rahulikud ja leidke lahendus. Kui lahendust ei ole, siis pead sa sellega leppima nii nagu see on. Või siis tunnistama, et sa ei ole selles suhtes õnnelik.

Näiteks esikus vedelevad jalanõud, õhtused telesaated või asjaolu, et ta liiga palju töötab - ikka ja jälle vaidlete te selle sama probleemi pärast. See omakorda tekitab tunde nagu ei areneks suhe edasi vaid pöörleks ringiratast.

Sa pead probleemi enesele teadvustama ja katsuma mõista, miks sa otsid kogu aeg samu partnereid. Mõtle sellele, millised on tegelikult sinu soovid ja vajadused suhtes. Katsu nõu pidada ka mõne psühholoogiga või terapeudiga.

6. Sa ei räägi sellest, mida sa tahaksid

Väga paljud inimesed ootavad, et nende kaaslane oskaks nende mõtteid lugeda. Kahjuks ei ole see üldse reaalne. Me kõik oleme erinevad ja meil on erinevad soovid ning ootused suhtes. Järelikult on tähtis, et sa ütled oma kaaslasele, mida sina sooviksid ja milline on sinu nägemus.

Kui sa tahad, et ta veedaks rohkem aega sinuga, et ta oleks sinu vastu tähelepanelikum või helistaks sulle rohkem, siis ütle talle seda lihtsalt ja ilma etteheideteta.

7. Sa oled emotsionaalselt sõltuv

Nende inimeste enesehinnang, kes on emotsionaalselt sõltuvad oma kaaslasest, tugineb partneri käitumisele. Nad veedavad kogu oma elu sooviga teist õnnelikuks teha. Nad vajavad kogu aeg teadmist, et neid hinnatakse ja väärtustatakse. Nad kardavad, et teine neid maha jätab. Ja tulemuseks on see, et nende kaaslane hakkab neist eemalduma vähehaaval.

Selleks, et vabaneda emotsionaalsest sõltuvusest, tuleb probleemi teadvustad ehkki see ei olegi nii lihtne. Tähtis on pidada nõu mõne spetsialistiga, kes aitab taastada enesehinnangut ja õppida ennast rohkem armastama.

allikas: Kodused Lood