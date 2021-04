PANE TÄHELE JA TUNNE ÄRA! Kas sinu kodus kasvab geenius? Siin on mõned vihjed, et sinu laps on keskmisest arukam

1. Ta on väga uudishimulik

Ta soovib väga uurida ümbritsevat keskkonda – liigutada asju, piiluda nende sisse ja taha. Ta esitab sulle väga palju küsimusi ja ei rahuldu lühidate vastustega. Ka mänguasju soovib ta sageli nö lahti lammutada, et piiluda nende sisse- millest need tehtud on ja kuidas need seestpoolt välja näevad?Kui see tuleb sulle tuttav ette, siis tea, et sinu laps on kindlasti keskmisest intelligentsem.

Selleks, et tema arengut toetada proovi tema küsimustele anda võimalikult selgeid ja täpseid vastuseid, sest sina oled tema otsene teadmiste allikas.