Ettevaatust! Pealtnäha süütud käitumisviisid, mis viitavad peatsele suhte purunemisele

Te ei tervita enam üksteist

Suhte alguses soovisite te teineteisele ilusat hommikut ja head ööd, aga juba mõnda aega ei ütle te enam üldse midagi. Kui suhe on lõppemas, siis ei pööra kaaslased enam tähelepanu teineteisele ega näita välja ainsatki õrnuseavaldust. Nad ei kingi enam lilli ega tee kingitusi. Nad ei kallista teineteist ega räägi armastusest. Nad väldivad kontakti. Sellistes suhetes käitutakse, nagu teist poleks lihtsalt olemas.

Te ei kutsu teineteist enam hellitavate hüüdnimedega

Sõnad nagu “kallis” ja “musi” on teie sõnavarast kadunud. Te kutsute teineteist eesnime pidi.

Te ei pööra teineteisele enam üldse tähelepanu

Enne saatsite te tihti teineteisele sõnumeid ja helistasite, et rääkida tühistest asjadest. Te kallistasite ja suudlesite. Kõik füüsilised õrnuseavaldused on ajapikku kadunud.

Te ei talu enam teineteist

Kõik temas ärritab sind. Kõik see, mis sulle enne tema juures meeldis, ärritab sind: tema isiksus, tema välimus… Piisab, kui ta teeb ühe valesammu ja sa juba ründad teda. Sa tunned end palju paremini, kui ta on mujal, sest tema kohalolek ärritab sind. Sinu kehakeel räägib ise sinu eest.

Sa tõstad tihti pilku taeva poole ja ohkad või vangutad pead, kui ta räägib

Põlgus on märgiks, mis viitab, et teie suhe ei kesta enam kaua. Tegemist on samaaegselt märgiga vastikustundest ja üleolekust oma kallima suhtes.

Sarkasm, pilkamine ja pilgu taevasse tõstmine on kõik märgid sellest, et armastus on kadumas. Alavääristades teist ja pilgates teda annab ta teada, et ta lihtsalt ei taha enam seda suhet. Kui su kaaslane ei näita enam sinu vastu kaastunnet välja, siis on midagi valesti.

Te ei planeeri enam midagi koos

Kui teil pole enam ühiseid plaane, siis on kõik läbi. Kui te ei räägi enam ühistest reisidest või ostudest, ühisest tulevikust, siis viitab see sellele, et te ei näe ühist tulevikku.

Te ei räägi enam omavahel nii nagu varem

Te praktiliselt ei suhtle enam üldse. Teil ei ole millestki omavahel rääkida. Kõik jutuajamised on pealiskaudsed.