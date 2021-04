Vaatame tõele näkku - kõik inimesed ei jää ootama seda üht ja õiget, vaid lepivad inimesega, kellega neil 'okei' koos olla on. Nad ei pruugi oma kaaslast isegi armastada.

1. "See on kurb ja igav, aga turvaline. Igatsen vahepeal "seda õiget", sest oleme lihtsalt sõbrad ja me ei saaks kunagi olla midagi enamat. Vähemalt on mul seltsi, seksi ja inimene, kes mind armastab."