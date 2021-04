SPIKKER koolilõpetajale — need on ametid, mis tagavad hea elatustaseme

Kui füüsika tundub keeruline ja igav, ei tasu õppida inseneriks, kui bioloogia ja keemia on olnud eelnevates kooliastmetes ebameeldivad, ei ole mõtet kaaluda arstiteaduskonda ja kui matemaatika on ületamatult keeruline, pole programmeerimine parim eriala valik. Sageli kohtab universaalset soovitust õppida reaalaineid, aga kui need on olnud kogu senise õpinguperioodi jooksul nõrkade hinnetega ega paku sugugi huvi, pole selle soovitusega midagi tarka peale hakata. Iga tulevane õppur peaks kaardistama enda tugevused ja nõrkused, aga ka soovid ja huvid. Praktiliselt igas valdkonnas on võimalik jõuda tippu ja teha edukat karjääri, aga see eeldab kombinatsiooni eeldustest, soovist ja pingutusest.