Vanahärra viimane heategu: mees pärandas kogu vara vähiravifondile Kingitud Elu

See oli teine pärandus, mille vähiravifond on saanud. Mõned aastad tagasi jättis üks vähiga võidelnud mees fondile annakuna 4000 eurot. Olgred jättis kümme korda rohkem. Kõik, mis tal oli. Ükskõik, mida Olgred siin all tegi või tegemata jättis, tema elule pani ilusa punkti suur inspireeriv heategu, millel on tõeline tähendus. Ta aitab meil kinkida lootust ja elupäevi mitmele inimesele. Puhka rahus, hea Olgred. Aitäh!”