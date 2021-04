Naine kahtleb: mõtlesin vist lastesaamise osas ringi. Kas mu suhe peab lõppema?

"Viimase paari kuu jooksul olen hakanud aga soovis emaks saada kahtlema. Kardan, et kui selle teema oma mehega jutuks võtan, jätab ta mu maha. Kuidas ma sellisest delikaatsest teemast temaga rääkida saan? Kas see tähendab, et suhe peab kindlasti lõppema?"

Vastab nõustaja Sarah Greenberg:

"Sinu ajastus on loogiline. Kui unistasid emaks saamisest, oli see mõte alles kaugel tulevikus. Mida lähemale me teatud asjadele jõuame, seda rohkem me vaatenurki leiame.

Tahan rõhuda sellele, et avatult ja ausalt rääkimine saab suhet ainult tugevdada. Seda vestlust tuleb aga pidada nii, et mõlemad pooled peavad olema kaastundlikud. Hirmud tuleb sõnastada ja teist poolt tuleb kuulata. Kui kahekesi rääkimine ei õnnestu, soovitan pöörduda suhtenõustaja poole.

Isegi kui see "probleem" viib teid selleni, et suhe saab läbi, on see ikka parem variant, kui lihtsalt vaikida. Ainult koos saate otsustada, mida see teie suhte jaoks tähendab."

Allikas: purewow.com