Aeg heita pilk aknal olevale ribikardinale — millal sa seda viimati puhastasid? Kuidas seda õigesti teha?

Foto: Shutterstock

Ribikardinad koduakende ees on tavaline nähtus. Kas sa mäletad, millal sa neid viimati puhastasid? Ribikardinad lähevad ju väga kiiresti tolmuseks. On viimane aeg need puhtaks teha! Nõu annab Naistelehes Helge Alt Puhastuseksperdist.