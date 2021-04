Uuring paljastab: kui abiellud selles vanuses, seisab sul suure tõenäosusega ees lahutus

Vahepeal hakkasid inimesed uskuma, et mida hiljem abielluda, seda parem on ka šanss elu lõpuni kokku jääda. Sest siis on mõlemad kaaslased juba vanemad, targemad, sarved on maha joostud ja mõlemal on ka soov rahulikuks ning õnnelikuks kooseluks.

Kuid uurimus, milles vaadeldi inimeste vanust ja selle seost abielu lahutamise vahel, kinnitab hoopis midagi muud.

Nimelt on selgunud, et need inimesed, kes abielluvad peale 30ndaid eluaastaid, on palju altimad tulevikus lahutama kui need, kes abielluvad näiteks kahekümnendate keskpaigas. Aga statistiliselt ei ole lahutuse eest kaitstud ka noorelt abiellujad — need, kes sõuavad abieluranda 20aastaselt, nendest lahutavad hiljem lausa pooled.

Utah’ ülikooli sotsioloog Nicholas H Wolfinger selgitab, et statistilises mõttes läheb hästi nendel, kes abielluvad 25-31aastasena. Sellest vanusest allapoole või ülespoole on lahutajate protsent palju kõrgem. Liiga noorelt abiellujad soovivad avastada elu teisi külgi ja tihtipeale leiavad ka, et kallim ei olnud siiski see õige. Mis juhtub aga peale 32. eluaastat?

Siis läheb lahutajate protsent jälle ülespoole, sest selles vanuses on kõigil inimestel juba korralik pagas — kas on kellelgi mõni eks, kellest ei suudetud üle saada, või on ühel osapoolel teisest kooselust lapsed ja kärgpere ei suudeta toimima saada. Aastatega on lisandunud keerulised tegurid ja kõik paarikesed ei saa nendega hakkama.

Allikas: YourTango