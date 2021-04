Ideaalne aeg maakodu renoveerimiseks! Sisekujundaja nipid, kuidas värskenda kodu väikeste kuludega

Suured pered ei vaja suurt mööblit

Sisekujundaja on täheldanud, et sageli arvatakse ekslikult, et kui peame ühte tuppa palju inimesi ära mahutama, siis on vaja massiivset mööblit: tohutut diivanit, lauda ja riiulit asjade hoiustamiseks. Tegelikult võib aga nii linnakorteris kui ka maamajas luksuslikust elegantsist palju rohkem kasu olla.

„Isegi avaras toas ei ole tohutu diivan alati õige valik. See jagab toa mitmeks väiksemaks osaks, võttes enda alla palju ruumi. Kui tahad säilitada ruumikuse mittestandardse paigutusega toas, on parem soovitud diivan ise moodulitest kokku panna. Kõigepealt peaksid valima värvi ja seejärel vajalike kohtade arvu. Valik võib olla üsna ebatavaline, näiteks võid ühe diivani kasutamise asemel kombineerida kaks diivanit, mis ei jaota tuba osadeks ja muudab selle isegi avaramaks,“ ütles sisekujundaja Eliise Tammekivi.

Ta lisas, et peaksime seda meeles pidama ka muu mööbli puhul — kui perekond on suur, ei pea söögilaud tingimata hiiglaslik olema. Elegantne pikendatav laud täidab sama funktsiooni, säästes seejuures ruumi siis, kui külalisi pole. Lisaks ei ole vaja osta tohutuid riiuleid asjade hoiustamiseks, sest igaüks saab endale ise soovitud hoiukombinatsiooni modelleerida. Vajadusel võib selles igale pereliikmele oma osa eraldada.

Puidust interjöör ei tähenda vähem valgust

Palkmajade siseseinad on sageli tehtud naturaalsest puidust. Intensiivne puidu värvus tõmbab valgust endasse, nii et tavaliselt on sellistes majades üsna pime. Neile, kes tahavad seinu loomulikena hoida, soovitab sisekujundaja majja valguse toomiseks muid viise.