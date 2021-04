1. Erinevad väärtushinnangud

On palju asju, mida partnerid võiks ja peaks omavahel arutama. Erinevused rikastavad, kuid kui teie maailmavaated on mõlemad erinevas äärmuses, on ebatõenäoline, et teie suhe kestma jääb. Kujutlegem paari, kellest üks on introvert ja teine ekstravert, kes soovib igal õhtul külalisi kutsuda või partnerid, kellest ühele meeldib matkamas käia, kuid teine vihkab igasugust füüsilist aktiivsust? On ju ilmselge, et suhe selliste paaride vahel ei saa olla jätkusuutlik.