Põnev teada! Mida sünnimärkide paiknemine erinevatel kehaosadel sinu iseloomu kohta ütleb?

Sünnimärke ehk neevuseid esineb meil kõigil, kellel rohkem kellel vähem. Seega on täiskasvanud inimese nahal keskmiselt 10– 40 sünnimärki, millest igaüks võib selle kandja kohta rääkida nii mõndagi. Just nii usutakse Indias ja Hiinas.

1. Sünnimärk otsaesisel

Kui sul on sünnimärk, mis asetseb laubal, on see märk jõukusest. Kui see asetseb vasakul pool, tähendab see, et sul pole kõiges alati õnne ja pead edu nimel rohkem vaeva nägema. Kui sünnimärk on keskel, näitab see elutarkust ja seda, et sul on suurem võimalus astuda edukasse abielusse.

Paremal pool asetsevad sünnimärgid annavad märku sellest, et oled hea kaaslane, nii suhetes kui ka tööasjus.

2. Sünnimärk põsel

Kui sul on põsel sünnimärk, näitab see, et oled aus, tundlik ja mõnikord häbelik. Kui aga vaja, oled asendamatu juht.

Kui sünnimärk asub vasakul põsel, võid teistele tunduda ülbe, sest oled introvertse iseloomuga. Kui paremal põsel, oled väga hooliv ja pere on sinu jaoks kõige tähtsam.

3. Sünnimärk huulte juures

See on märk armsusest ja elegantsusest. Kas see on paremal või vasakul ülahuule juures, tähendab see, et elad elu täiel rinnal. Sõpradega ajaveetmine ja reisimine on kaks sinu lemmikhobi. Sünnimärk alumise huule läheduses tähendab, et su lastel on võimalus väga edukaks saada.

4. Sünnimärk ninal

Need, kel on sünnimärk ninal, on väga enesekindlad ja nad teavad täpselt oma piire, ka on nad väga töökad. Teistele võivad nad näida ülbetena, aga üldiselt peetakse neid headeks sõpradeks.

Kui sünnimärk asetseb nina otsas, tähendab see seda, et võid kergesti ärrituda ja sa ei mõtle asju enne ütlemist läbi. Sünnimärk paremal pool tähendab, et oled väga kirglik ja vajad lähedust. Sünnimärk vasakul poolel näitab, et sul on elus raskuseid, aga väljud neist alati edukalt.

5. Sünnimärk jalal

Need näitavad, et inimesele meeldib reisida. Kui sünnimärk on paremal jalal, näitab see, et sul on väga hea pereelu. Sünnimärk vasakul jalal näitab aga seda, et võid sattuda rahalistesse raskustesse.

6. Sünnimärk õlal