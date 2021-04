Tunned vahel, nagu eksleksid udus ja ei tea, kuhu edasi? See on parim viis, kuidas toimida

Elutee on otsekui juhtniit, mida igaüks oma eksistentsi vältel järgib. Seda võiks võrrelda filmistsenaariumi või rallisõitja legendiga. Me liigume mööda seda teed erilises sõidukis, oma füüsilises kehas. Ida traditsioon näeb seda sõidukit ja eluteed põneva kujundina — me oleme justkui vanker või kaarik, mis tähistab meie füüsilist keha ning sõidab mööda teed, mis sümboliseerib meie elu, täpsemalt eluteed. Vaatame kohe, kui kaugele me selle kujundiga jõuame.

Meie kaarik sõidab muldteel. Nagu kõikidel pinnasteedel on ka sellel lohud, augud, muhud, kivid, roopad ja kahel pool kraavid. Augud, muhud ja kivid on raskused, elu hoobid. Rattaroopad on juba olemasolevad mustrid, mille me teistelt üle võtame ja mida me taasloome Sügavamad või madalamad kraavid on reeglid, piirid, mille ületamine võib kaasa tuua õnnetusi. Vahel piiravad kurvid nähtavust, teinekord lookleb tee läbi udu või tormi. Need on kõik meie eluetapid, mil oleme n-ö udus ja ei suuda asju selgelt näha ega ette aimata, sest me ei näe ettepoole.

Kaarikut veab kaks hobust, vasakul valge yang ja paremal must yin. Hobused sümboliseerivad emotsioone, näidates selgelt, kuivõrd need meid sikutavad või elus lausa juhivad. Kaarikut ohjab kutsar, kes pole muud kui meie meel, teadvus. Kaarikul on neli ratast, eesmised — käed — suunavad või annavad õieti hobustele kätte kutsari valitud suuna ning tagumised — jalad — kannavad ja transpordivad koormat, olles seejuures alati suuremad kui eesmised rattad. Kaarikus istub reisija, keda me ei näe. See on meie igaühe mitteteadvus, holograafiline teadvus, sisemine meister või juht.