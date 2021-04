Oled sel kevadel liblikat märganud? Liblika sekspoos teeb sind õnnelikuks ja tekitab kerge ning vaba tunde

Et tunda end vabana ja kergena nagu liblikas, vajad sa voodit või lauda ning meespartnerit. Sina lamad selili voodis nii, et tagumik on veel voodiäärel, kuid jalad ulatuvad maha. Kes voodis hullamisest tüdinenud on, võib oma fantaasia tööle panna ja hoopis lauale ronida. See toimib aga ainult juhul, kui laud ei ole liiga kõrge, muidu ei ole mehel võimalik siseneda.

Tõsta oma jalad sirgelt mehe õlgadele. See poos tuleb juba tuttav ette, eks? Aga liblikapoosil on väike lisand, nimelt selleks, et kogeda eriti sügavat penetratsiooni ja tagada mehele uutmoodi silmailu, tõsta ka oma kannikad nii kõrgele kui saad. Kui sa ei jaksa end ise hoida, võid padja endale alla sättida, aga see on vahva viis seljalihaste tugevdamiseks. Võid seksi ajal end (ettevaatlikult) puusadest üles-alla liigutada ja kogeda enda jaoks uusi ja veel avastamata nurki. Oskuslik mees suudab samal ajal silitada õrnalt sinu kliitorit, kuid saad seda ka ise teha, kui tunned, et sinu oskused viivad sind kindla lõpuni.