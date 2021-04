"Nutsin igal õhtul koos lapsega, olin täiesti ebakindel..." Sünnitusabivägivald ei ole väljamõeldis

“Etteheiteid beebi mitte kaisutamise ja mitte toitmise kohta kuulsin kogu haiglas oldud aja. Lõpuks ei tahtnudki enam neilt abi küsida, sest tundsin, et sealt oleks kohe etteheide tulnud. Pusisin üksinda palatis ja nutsin, kui seda nähti, kuulsin teistpidi: “Mida siin nutta on?”.

“Kogu negatiivne kogemus sünnitusjärgses osakonnas pani mind tundma nii saamatuna ja läbikukkujana. Tekkis sünnitusjärgne depressioon. Nutsin igal õhtul koos lapsega, olin täiesti ebakindel, muretsesin iga asja pärast. Meeletu stress! Kuidas üks halvustav pilk ja lause võivad

vallandada suure lumepalli.“

Need on ainult paar katkendit Eesti naiste valulikest lugudest, mida saab lugeda #minakasünnitajana veebilehel. Kaoküla koos sünnitoetaja Ann Vooluga on otsustanud ka meie teadvusesse tõsta probleemi, mis vajab ühise pingutuse toel lahendamist. Kampaania kogub Eesti naiste lugusid, kes on sünnituse eel, ajal või järel kogenud rünnakuid, nii emotsionaalseid kui ka füüsilisi.

Sünnitusabivägivald — väljamõeldis või tegelikkus?

Loomuliku sünnituse pioneer ja mitmete sünnitusteemaliste üleilmsete bestsellerite autor ameeriklanna Ina May Gaskin on öelnud, et mil iganes või kuidas iganes naine sünnitab, mõjutab see kogemus tema tundeid, mõistus, keha ja hinge kogu ülejäänud elu. Niisamuti on Gaskin välja toonud, et viis, kuidas kultuur kohtleb naisi sünnitusel näitab, kuidas naisi ja nende panust ühiskonnale väärtustatakse.

Hiljuti USA-s läbi viidud küsitluse põhjal kogeb sünnitusvägivalda üks sünnitaja kuuest. Sünnitusabivägivallaks võib lugeda näiteks hooleta jätmist, füüsilist väärkohtlemist, inimväärika kohtlemise puudumist, diskrimineerimist, konfidentsiaalsuse rikkumist, nõusoleku küsimata jätmist ja meditsiiniasutuses tahtevastast kinni pidamist.

Traumat ei tohi endasse jätta