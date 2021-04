Kas teadsid? 10 igapäevast tarbevahendit, mille eluiga pole pooltki nii pikk, kui võiks arvata

1. Mikrofiiberlapp

Mikrofiibrist puhastuslapid on head abimehed koristamisel: need ei jäta pindadele triipe, imavad niiskust ja korjavad tolmu. Loomulikult tuleb seda aeg-ajalt pesta ja see elab üle kuni 500 pesukorda.

Kui koristad näiteks kaks korda nädalas, võib see kesta kuni viis aastat. Mikrofiibrist lappe tuleks pesta pesukotis ja tavalisest pesust eraldi ja nende pesemisel ei tohiks kasutada pesuloputusvedelikku, sest see ajab kiud puntrasse ja seetõttu ei tee lapp oma tööd enam nii efektiivselt.

2. Kreemid

Kreemide kehtivus sõltub palju ka nende pakendist. Pumbaga kreemid on kasutuskõlblikud kuni aasta, aga purgis olevad kreemid ainult kuus kuni üheksa kuud.

3. Raseerija

Ühekordseid raseerijaid saab kasutada 3-10 korda, seega ostetakse tavaliselt üks kallim raseerija, kuid seda saab kasutada vaid 5-10 korda, enne kui tekib vajadus žiletitera vahetada.

4. Vannitoa vaip

Vannitoas olevad vaibad saavad tihti märjaks, koguvad endasse niiskust ja ei saa pea kunagi täielikult ära kuivada. Viimast eriti juhul, kui vaiba põhi on kummist. See on ideaalne pinnas bakterite tekkeks. Seetõttu peaks vannitoa vaipa vahetama iga kahe aasta tagant.

5. Nõudepesuhari

Harjaga nõude pesemine on väga praktiline ja mugav. Küll tuleb aga harja tihti vahetada, sest selle harjased muutuvad iga kasutuskorraga hõredamaks ja lähevad katki ja ei puhasta enam nii nagu peaks. Kui nähtavat kahjustust harjal pole, peaks seda ikka iga 4-6 kuu tagant vahetama.

6. Kummist spaatel

Spaatlid tunduvad ajatud, aga kuna seda kasutatakse tihti erinevate temperatuuride juures, hakkavad kummisesse pinda tekkima mikropraod. Selleks, et vältida mürgiste ainete sattumist toidu sisse, tuleks iga kahe aasta tagant uus osta.

7. Koorimisnuga

Oleneb, mis materjalist see tehtud on. Kui roostevabast terasest, võib see vastu pidada mitukümmend aastat. Kui aga tegemist on odavama noaga, mõjutab seda puu- ja köögiviljadest tulev hape ja see tuleks iga paari aasta tagant uue vastu välja vahetada.

8. Meigikäsn