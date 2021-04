Tundub, et kõigil on omad huvid ja eesmärgid, kuid sinul mitte? Loe, kuidas leida oma kirg!

Eduõpetuste juhendaja ja mõttemustrite muutja Kai Oja sõnab, et inimesi hoiab tegutsemast tagasi see, et nad ootavad, et nad omaks midagi, enne kui hakkavad tegutsema. Mõtlevad – kui mul see asi oleks, siis ma oleks õnnelik. “Kõigepealt peaksid olema õnnelik, see paneb sind tegutsema ja alles siis hakkad saama,” kirjeldab ta õiget järjekorda. Kai sõnab, et oli ka ise tavaline 3 lapse ema ja perenaine, ära tulnud palgatöölt ega teadnud täpselt, mida ta teha tahab. “Olin perenaine, kes ootas, et kui mees toob lilli, kui lapsed hästi käituvad, kui ilm on ilus, siis on hea…” meenutab ta.

Kuidas leida oma kirg?