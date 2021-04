Ulata abikäsi! Sügava puudega Veronika vajab lämbumisohu ära hoidmiseks aspiraatorit

Foto: eraogu

Veronika on sügava puudega 15-aastane tüdruk, kes põeb geneetilist närvisüsteemi degeneratiivhaigust. Sellega kaasneb raske epilepsia, spontaansed luumurrud ja liikumisvõimetus. Tüdruk vajab ööpäevaringset hooldust, ta ei hoia keha ega söö iseseisvalt. Lapsel on neelamisraskused ning ta on seetõttu ohustatud aspiratsioonist ehk sellest, et ta kogemata midagi hingamisteedesse või kopsu tõmbaks. Selle riski maandamiseks ja turvalisuse tagamiseks on koduseks hoolduseks tarvis korralikku aspiraatorit.