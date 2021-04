Sul ei ole enam oma asjade jaoks piisavalt ruumi? See on koht, mille abil oma kodu pikendada

„Garaaž sobib suurepäraselt paljudeks põnevateks väljakutseteks, sest selle saab muuta näiteks asjade hoiuruumiks, isiklikuks jõusaaliks, hobinurgaks või mõnusaks kohaks, kus pesu pesta ja seda kuivatada. Lihtsalt mõtle, mida sa vajad, sest erinevaid võimalusi on tegelikult lõputult,“ ütles sisekujundaja Eliise Tammekivi. On tavaline, et garaaž muutub pikapeale igasuguste asjade segasummasuvilaks, kuid kevad on just õige aeg, et muuta see multifunktsionaalseks ja segadusevabaks kohaks. „Ja veel üks põhjus, miks oma garaaž ümber kujundada — funktsionaalne garaaž tähendab ka rohkem ruumi. Selline värskenduskuur ei nõua ka suuri väljaminekuid ehk väikestel korrastustöödel on lõppkokkuvõttes väga suur positiivne mõju,” lisas Tammekivi.