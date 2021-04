Endine munk Jay Shetty iseenda leidmisest : tunnistan, et läksin hulluks, täiesti hulluks!

Meie enesekuvand on seotud oletusega, kuidas teised meid näevad

Peale selle, et meie enesekuvand on seotud meie oletusega, kuidas teised meid näevad, on enamik pingutusi enese arendamisel tegelikult vaid meie katsed tollele kujuteldavale ideaalile vastata. Kui arvame, et keegi, keda imetleme, peab rikkust eduks, hakkame tollele inimesele mulje avaldamiseks rikkust taga ajama. Kui kujutleme, et sõber arvustab meie välimust, kohendame vastuseks oma väljanägemist. Shetty toob näiteks “West Side Story” kus Maria kohtab poissi, kes on temasse armunud. Mis on tema järgmine laul? „I Feel Pretty“ („Tunnen end ilusana“).

Daniel Day-Lewis mänginud 1998. aastast alates vaid kuues filmis. Ta valmistub igaks rolliks põhjalikult, süüvides täielikult tegelaskujusse. Martin Scorsese filmi “New Yorgi jõugud” Lihuniku-Bill rolli jaoks õppis ta lihunikutööd, rääkis nii võtteplatsil kui väljaspool seda tugeva iiri aktsendiga ning palkas tsirkuseartistid õpetama talle nugade loopimist. Ja see on alles algus. Ta kandis üksnes autentseid 19. sajandi riideid ja kõndis oma tegelaskujuna mööda Roomat ringi, algatades võõraste inimestega vaidlusi ja kaklusi. Võib-olla just selle rõivastuse tõttu sai ta kopsupõletiku.

Shetty selgitab, et Day-Lewis kasutas tehnikat, mida kutsutakse meetodnäitlemiseks, mis nõuab, et näitleja elab võimalikult palju tegelaskuju moodi, selleks et muutuda mängitavaks rolliks. See on uskumatu oskus ja kunst, kuid sageli süüvivad meetodnäitlejad tegelaskujusse sedavõrd, et roll hakkab elama ka väljaspool lava või ekraani. “Ma tunnistan, et läksin hulluks, täiesti hulluks,” ütles Day-Lewis aastaid hiljem ajalehele Independent, tunnistades, et roll ei teinud “eriti head ei minu füüsilisele ega vaimsele tervisele”.

Mingil määral tegeleme kõik ebateadlikult meetodnäitlemisega