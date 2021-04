See igapäevane tegevus avaldab paarisuhtele negatiivset mõju

Nimelt näeme me sotsiaalmeedias kõike kõige paremast küljest. Seda ka paarisuhete osas- kõik tunduvad ülepeakaela armunud olevat, kaunid õhtusöögid, kallid kingitused ja roosisülemid. Paratamatult kui seda näed, hakkad ka sina sellega oma suhet võrdlema. Kuid kas seda on vaja teha? Kindlasti mitte!

Siin on 3 põhjust, miks sul ei tasuks oma suhet teistega võrrelda:

Sa näed vaid seda, mida nemad tahavad, et sa näeksid

Nimelt on teada tuntud fakt see, et sotsiaalmeedias ilusatakse kõike- ilmselt sa isegi ei jagaks seal ju hetki, mil kallimaga tülis olete? Kõik tahavad näida õnnelikud ja seetõttu postitataksegi vaid pilte ilusaimatest hetkedest.

Õnnelikud paarid või hoopis õnnetud?

Isegi kui keegi postitab päevast päeva fotosid kaunitest hetkedest, siis tegelikult ei tea meist keegi, kas see kõik nii on? Võib olla on nende piltide taga hoopis soov näida õnnelikum kui ta tegelikult on.

See võib omakorda mürgitada sinu suhet. Nimelt võid sa neid paare jälgides paratamatult hakata oma suhet samamoodi idealiseerima ja parandama, isegi juhul kui see ongi juba katki.

Jõupingutused, et pidevalt täiuslikuna näida, võivad sind veelgi vähem rahulolevaks muuta. Väikesed probleemid võivad panna sind mõtlema, et teie suhe on katki, isegi kui probleemid pole tegelikult nii tõsised.

Teie suhe on juba ilus

Kui tunned, end oma kaaslasega hästi ja olete koos õnnelikud, siis roosisülemid, soojamaareisid ja musi- pildid kellegi teise kontol ei tohiks sind teha õnnetuks. Me elame kõik erinevat elu ja see on nende valik.

Siinkohal kordame üle, et me siiski ei tea, kui õnnelik see suhe väljaspool sotsiaalmeediat on! Seda kui õnnelik sinu suhe on, seda tead sa ise ja sellest juba piisabki.