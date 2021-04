TEST | Saa teada, milline sa suhtes oled ja kuidas oma suhet partneriga parandada saaksid!

Testi tegemine on äärmiselt lihtne kuid vastused aitavad sind lähemale tugevamale paarisuhtele! Kuidas see käib?

Vali vastusevariandiks täht, mis sind kõige paremini kirjeldab. Täht, mida kõige rohkem kokku valisid, annab aimu, milline sa suhtes olles oled.

1. Eelmistes suhetes on sind kirjeldatud…

a) armastavana, aga klammerduvana

b) armastavana, aga laisana

c) iseseisvana — vahel liiga

2. Sõbrad ütleksid, et oled…

a) tähelepanukeskpunktis hea

b) lõbus, aga veidi lumehelbeke

c) usaldusväärne ja madalat profiili hoidev

3. Üritan oma partneri tähelepanu võita…

a) teiste meestega flirtides

b) ei üritagi. Tähelepanu tekitab minus klaustrofoobiat

c) ütlen otse välja, millest mul puudus on

4. Suhetes tunned end nii, et…

a) annad alati rohkem kui su partner

b) sa ei saa nii palju anda, kui su partneril vaja oleks

c) sa ei mõtle, et suhtes peab andma ja võtma

5. Sa arvad, et sinu partner on…

a) võimeline sind alt vedama

b) tore, aga kui see suhe homme lõppeks, oleks kõik ikka OK

c) suurepärane. Teil toimib kõik nii koos kui ka eraldi olles

Vastuste aeg! Kui said kõige rohkem…

A-vastuseid

Sa oled: ärev

Inimesed, kes on suhtes ärevad, janunevad intiimsuse järele, kuid kardavad, et see ei jää kestma. Nad on ülitundlikud ja iga väiksemgi asi võib neis solvumist põhjustada või seda, et minnakse endast välja või muututakse kahlustatavaks. Kui said kõige rohkem A-vastuseid, on meil kurvad uudised — oled väga raske kaaslane!

Kuidas end parandada? Räägi! Kui partner teeb midagi, mis su ebakindlused esile tõstab, ütle talle, kuidas sa end päriselt tunned. Ja kõige olulisem on selle vestluse juures jääda rahulikuks.

B-vastuseid

Sa oled: vältiv