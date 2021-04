Foto: Shutterstock

Praegusel keerulisel ajal on paljud meist hakanud oma partnereid uue pilguga vaatama ning oma lähisuhteid uuesti analüüsima. "Kas ma olen õnnelik? Mis siis kui tema pole see õige?"- just neile küsimustele otsib vastuseid ka naine, kes Naistekale oma kirja saatis.