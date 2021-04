1. Käepigistus näitab, kui energiline ja huvitatud ta on

Enne koroonaviiruse puhangut oli tavaks ikka kellegi uuega tutvudes kätt suruda ja käepigistus võib mehe iseloomu kohta palju rääkida. Kui käepigistus on kindel ja tugev, näitab see, et tegemist on enesekindla inimesega. Kui see on aga liiga tugev, lausa selline, et tunned, kuidas su käel on valus, võib see tema kohta öelda seda, et ta on domineeriv ja kontrolliv. Kui käsi on lõtv, näitab see, et mehel pole piisavalt energiat ja ta pole sinust huvitatud.