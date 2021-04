Vajalik teadmine meestele: vananedes muutub meheau juures nii mõndagi. Millega peaksid arvestama?

Vanusevahemikus 9-15 vabastab sinu ajuripats hormoonid, mis ütlevad kehale, et nüüd on aeg testosterooni tootma hakata. Algab puberteet ja see toob kaasa mitmeid muutuseid. Hakkavad kasvama kubemekarvad, munandid ja peenis ise. Testosterooni tase jõuab oma kõrgpunkti puberteedi lõpus. 20-40 eluaastates võib testosteroonitase veidi langeda, kuid muutused on minimaalsed. Pärast 40. eluaastat hakkab keha rohkem suguhormoone siduvat globuliini tootma. See seob end veres oleva testosterooni külge ja vähendab selle hulka, mida keha kasutada saab. Kui testosteroonitase langeb, võid märgata mitmeid muutuseid:

Peenise suurus: võid märgata, et su peenis ei tundu enam nii suur kui varem. Ilmselt pole selle pärissuurus tegelikult muutunud, kuid kui su vaagnapiirkonnas on rohkem rasva võib selle valguses peenis väiksem tunduda.

Peenise kuju: Peenis võib aja jooksul kaarduda. See võib mõjutada selle pikkust, ümbermõõtu ja funktsiooni.

Munandid: kui testosteroonitase langeb, aeglustub ka seemnevedeliku tootmine ja munandid tõmbuvad kokkupoole.

Munandikott: munandikoti ülesandeks on reguleerida munandite temperatuuri. See on ümbritsetud lihasega, mis tõmbab munandeid sisse, kui on külm või laseb nad lõdvaks, kui on need vajavad jahutust. Vanemaks saades see lihas ei tööta enam nii hästi ja munandikott võib rohkem rippuma jääda. Oma roll on siin ka naha lõtvumisel.

Peenise funktsioon: vananedes muutuvad peenises olevad närvid vähem tundlikuks. See võib viia selleni, et erutumine ja orgasmi saamine võivad olla raskendatud. Levinumaks mureks on see, et keha ei suuda enam peenises verd hoida. Kui see juhtub, siis erektsioon küll tuleb, aga lühikeseks ajaks.

Muutused suguelundites ja seksuaalsuses on normaalsed, kuid kui miski segab sinu sekselu, pöördu abi saamiseks arsti poole.

Allikas: WebMD