Igatsed kadestamisväärset suhet? Siin on 15 nõuannet, mida tasuks jälgida, et kirg ei kustuks

1. Füüsiline lähedus on oluline iga päev

Võib tulla üllatusena, kui paljud abielupaarid veedavad mitmeid päevi nii, et isegi ei kallista oma partnerit. Füüsiline kontakt peab ühes õnnelikus suhtes olema igapäevane ja tavaline. See ei tähenda seksi, vaid piisab mõnest siirast puudutusest.

2. Ühine tulevikuvisioon

Kui teil pole suuremaid ühiseid eesmärke, siis looge need ise. Koos millegi poole püüdlemine lähendab teid.

3. Läbipaistvus

Ausus, läbipaistvus — teie vahel pole saladusi ja see on teie jaoks loomulik, sest te usaldate teineteist.

4. Näost-näkku aeg

Kui te olete samas ruumis koos, aga otseselt midagi koos ei tee, siis see ei ole koos ajaveetmine. Võtke teineteise jaoks aega, päriselt!

5. Seksuaalne intiimsus

Selle kallal tuleb teha tööd, et see unarusse ei jääks. Paarid, kes on seksuaalselt aktiivsed, on kordades õnnelikumad!

6. Uued kogemused

Proovige koos uusi asju, võimalik, et leiate uue ühise hobi.

7. Naer

Huumor on oluline ja kui te saate koos naerda, tahaks igaüks teie seltskonnast osa saada. Naer on tõesti parimaks ravimiks.

8. Parim sõber

Õnnelikud paarid peavad oma teist poolt oma parimaks sõbraks.

9. Abieluvoodi on püha

On tõenäoline, et kui lapsed tulevad, muutub abieluvoodi terve pere voodiks. On aga oluline, et mõlemad kaasal oleks ikka koht oma voodis kindlustatud. Diivanilt tagasi voodisse kolimine võib raske olla.

10. Väiksed žestid

Pisiasjad on olulised. Alusta sellest, et too oma kallimale näiteks hommikul kohv voodisse.

11. Üllatused

Paarikesed, kes teineteist aeg-ajalt üllatavad, on õnnelikumad, sest näevad üllatamist kui viisi oma kallimale inimesele rõõmu pakkuda. Nad pingutavad suhte nimel.

12. Koos loomine

Ehitage midagi koos või kokake. See aitab teil näha, et olete üks tiim ja edukad partnerid.

13. Kohtinguõhtud

Kohtinguõhtud peaksid olema iganädalased ja neid ei tohiks ära unustada. Vaid nii jääb särts suhtesse!

14. Armastuse avaldamine

Tuletage teineteisele meelde, kui tähtsad ja olulised te olete.

15. Austus