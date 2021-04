Foto: Shutterstock

Ajal, mil pandeemia ja inimestest eemalolek on enamiku meist pannud igatsema lähedust ja püsisuhet, leidub naisi, kes on otsustanud, et nemad oma ellu kaaslast ei soovigi. Pigem eelistatakse sõpra, kellega ei seo neid muu kui sisukas vestlus ja hea seks.