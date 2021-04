HOROSKOOP | Asi selge! Reastame tähemärgid toredaimast kõige ebameeldivamani

Kõige toredamad tähemärgid:

Kaalud

Kui kohtud Kaaludega, oled õnnega koos, sest tegemist on kõige toredama sodiaagimärgiga. Nad pingutavad, et teistele meeldida. Nad naudivad rahu ja käituvad alati õigesti. Inimestele meeldib Kaalude seltskonnas aega veeta.

Kalad

Kalad armastavad lahkust ja seda tunnet, mis head tehes tekib. See paneb neid enda kohta hästi tundma. Kalad pole isekad, nende hea suhtumine pole lihtsalt teesklus, see on siiras!

Sõnn

Tegemist on tähemärgiga, kellele meeldib teiste jaoks kenasid asju teha. Ta avab sulle ukse ja on viisakas. Ka on ta väga kannatlik. Sõnnid on oma loomult väga tundlikud ja neile ei meeldi oma tundeid lihtsalt kappi peitu panna, see teeb nendega suhtluse väga avatuks.

Veevalaja

Võõrastele ei pruugi Veevalaja kõige kenama inimesena tunduda, küll teavad tema lähedased seda, et ta on siiralt hea inimene. Ta on hea kuulaja ja ta ei peida iial oma isiksust. Ta on enda üle uhke ja temaga ühes seltskonnas olek mõjub värskendavalt.

Ambur

Amburid väldivad negatiivset: nad ei klatši, ei räägi vihkamisest ja jätavad muremõtted sinnapaika. Teda ei huvita, kui sina tahad negatiivne olla, lihtsalt ära too seda negatiivsust tema ellu. Võib tunduda nagu Amburid väldiksid igasuguseid probleeme, kuid tegelikult neid lihtsalt ei huvita need.

Kõige ebameeldivamad tähemärgid:

Kaksikud

Kaksikud on tavaliselt kas väga toredad või väga õelad. Kõik oleneb sellest, mis tujus nad parasjagu on. Tegemist on tähemärgiga, kes pidevalt üllatab. Kui tal on hea tuju, külvab ta sind headusega üle. Halva tuju korral saad aga täpselt vastupidise osaliseks.

Vähk

Vähid võivad olla ülitoredad, aga nende tujukuse tõttu pole nende meeldivaid iseloomujooni pea üldse näha. Küll aga pole nad kunagi õelad. Nad lihtsalt vatravad ja vatravad oma tunnetest, seni kuni teisel poolel lõpuks kõrini saab.

Lõvi