Nutikad nõuanded! Mida teha, et orgasm ei jääks tulemata?

Sa mõistad, kuidas järk-järgult kannatlikkust kasvatada – treenides pisikest järelevalvajat veenduma, et sul on õige eesmärk, jõupingutuse õige liik ja maht ning õige kriteeriumi kiirus.

Teadus saab teatada, et häbi, hukkamõistu, frustratsiooni ja hirmu tundmine orgasmide suhtes vähendab su orgastilist kogemust, samal ajal kui selle aktsepteerimine, väärtustamine, enesekindlus ja rõõm laiendavad orgastilist kogemust. Teadus saab teatada, et su aju on nagu ihade kollektiiv ja mida rohkem kollektiiv koostööd teeb, seda rohkem saad ekstaasi suunas liikuda.

Aga teadus ei saa sulle anda luba ekstaatilist naudingut kogeda. Lõppude lõpuks ongi see vapustavate orgasmide võtmeks. Ja seda saad endale anda ainult sina ise. Teadus ei saa sulle öelda, mida iseenda orgasmide suhtes tunda. Teadus saab teatada ainult, et see, mida oma orgasmide suhtes tunned, muudab su orgasme.

Ole iga väljalülitaja vastu lahke ja õrn, kuula, mida see rahuloluks vajab, ja seejärel rahulda need vajadused.

Mis su pidurile vajutab?

Võta arvesse asju oma keskkonnas ja ka oma mõtteid ja tundeid. Mis konteksti vajad, et need väljalülitajad välja lülitada?

Enamik väljalülitajaid, mida naised kogevad, pole seksiga absoluutselt seotud, ja mitmele neist leidub otsene pragmaatiline lahendus.

Krooniline stress? Vii tsükkel lõpule korraliku nutu, reipa jalutuskäigu, ürgse karje või muu füüsilise vabastamisega, nagu kirjeldasin neljandas peatükis.

Anna endale järjest kakskümmend kuni kuuskümmend minutit, et lasta päeva stressil mis iganes mõjuva rituaali või praktikaga raugeda. Vanniskäik, jalutuskäik, treening, söögitegemine, mediteerimine, jooga, klaas veini, mis iganes aitab.

Valvad pidevalt valvsalt, kas koridorist kostab samme? Planeeri aeg, kui kedagi teist pole kodus.

Oled väsinud? Tee uinak või kasvõi puhka lihtsalt kakskümmend minutit. Liivaterad voodilinal mõjuvad tülgastavalt? Vaheta voodipesu ära! Jalad külmetavad? Pane sokid jalga! Mõnikord ongi see nii lihtne.

Teised väljalülitajad on komplekssemad ja vajavad pikaajalisi lahendusi, nagu need, mida enne mainisin: enesekriitilised mõtted või muud probleemid kehapildiga, suhtesisese usalduse puudumine, minevikutrauma, seksuaalne vastikus. Sinu praeguse aia loomiseks oli vaja aastakümnete pikkust istutamist ja kasvatamist. Üleöö see ei muutu. Anna endale luba areneda aegamööda ja tähista igat järjestikust edusammu selle vahel, kus praegu oled, ja selle, kuhu tahad jõuda.

Ja kõige tähtsam väljalülitajate välja lülitamise harjutus on sõbralikkus iseenese vastu. Liigagi sageli jäävad naised seksuaalses arengus pidama, sest nad ei saa üle uskumusest, et miski „ei tohiks“ pidurile vajutada.

Põlevad tuled ei tohiks neid välja lülitada, nad ei tohiks oma keha üle nii väga muret tunda. „Peaks“ seisneb täielikult selles, mida „teed valesti“.

Tunnikontroll: kas uskumus, et teed seksis midagi valesti, vajutab gaasile … või pidurile?

Jah.

Kui miski vajutab pidurile, mida siis teed? Võtad seda tõsiselt. Kuulad seda. Oled selle vastu õrn nagu unise siili vastu. Isegi kui soovid, et miski, nagu tulede põlemine, ei vajutaks sul pidurile, on fakt, et võib vajutada ja see on okei. Samuti on okei soovida, et ei vajutaks.

Aga uskumine, et see ei tohiks, ei tee muud, kui vajutab rohkem pidurile. Selle tunnistamine annab sulle vabaduse selle suhtes midagi ette võtta – midagi, nagu näiteks seksida nädal või kaks nii, et toas on süütamata küünlad, seejärel ühe süüdatud teeküünlaga, seejärel kahega, seejärel kolmega

Vaata, seks ei sõltu kontekstist – seks võib juhtuda enam-vähem kõikjal. Nauding sõltub kontekstist. Loo kontekst, kus saad naudingut kogeda, ja sellele järgneb seksuaalne ekstaas, kui anda piisavalt aega.