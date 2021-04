Kaheksa levinud suhteprobleemi — kuidas parandada ja millal lahku minna?

1. Te tülitsete pidevalt

Kõik paarid tülitsevad. See on normaalne ja mõõdukas tülitsemine on märk tervest suhtest. Seda sel juhul, kui tülitsetakse õigesti. Tülitsemisest saab probleem, kui osapooled muutuvad kriitiliseks, ütlevad inetuid asju ja tekib tunne, et seda kõike on emotsionaalselt liiga palju.

Uuringutest on selgunud, et terves suhtes on viis positiivset hetke iga negatiivse hetke kõrval. Kui halb kaalub hea üle, on suhe muutunud mürgiseks. Kas sellest on võimalik välja tulla?

Mida teha? Kui probleemiks on pidev tülitsemine, oleks hea abi otsida nõustajalt, kes on objektiivne kolmas osapool ja aitab oma muresid paremini sõnastada.

Millal lahku minna? Kui teie tülid on jõudnud sinnamaani, et tuleb ette nii vaimset kui ka füüsilist vägivalda, on aeg suhtele head aega öelda. Kui partner solvab, lükkab või lööb sind, pole see asi väärt pingutamist.

2. Intiimsuse puudumine

On igati tavaline, et pikaajalisemates suhetes intiimsus vaibub ja mesinädalad ei kesta igavesti. Ka mõjutavad sekselu väiksed lapsed ja tööstress. Küll on aga intiimsetel tõusudel ja mõõnadel vahe. Kui pole keemiat ja mõte, et su partner sind puudutab, on sulle vastumeelne, on see märk, et midagi on väga valesti.

Mida teha? Pea oma partneriga maha üks aus vestlust. Ka nemad võivad nii tunda. Kui intiimsust pärsib pereelu ja stress, pange paika kindlad kohtinguõhtud, mil saate segamatult teineteisele keskenduda. Püüdke ka igapäevaselt aktiivsemad olla — ootamatu suudlus või mänguline puudutus võib teis mõlemas põnevust tekitada.

Millal lahku minna? Kui teie intiimelu on pidev konfliktiallikas ja su partner pole nõus seda teemat arutlusele võtma, peaks lahkuminekule mõtlema hakkama. Seks pole kõige tähtsam asi pikaajalises suhtes, kuid see on hea viis teineteisega lähedust tunda. Ole endaga aus — kas soovid igasuguse läheduseta suhtes olla või mitte?

3. Usaldus puudub