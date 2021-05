Juhuslikult kolmekat katsetanud Ave: see, mis juhtus, oli ootamatu ja hea — on, mida meenutada!

Vaatasin Kristjanit nii ihara pilguga, kui oskasin. Ta vaatas vastu ja nägin, et ta meenutab praegu seda meie ööd. Aga siis hakkas Ulla temaga rääkima ja nad muudkui lobisesid. Eesti ilusast loodusest. Siis reisidest. Mina tõusin püsti ja seisin seina äärde, et Kristjan mind paremini kogu pikkuses näeks. Ta vaatas mind küll, aga siis jäi rääkima Ullale oma reisist Kreeta saarele. Ulla kuulas vaimustusega. Mina muudkui seisin seina ääres. Kui Kristjan arvuti võttis ja Ullale reisipilte hakkas näitama, pani Ulla oma pea peaaegu Kristjani pea vastu ja ma mõtlesin, et nad hakkavad suudlema. Nii vastikult hästi tundusid nad sobivat.

Kas Kristjan siis tõesti ei taipa, et ma tahtsin teda näha ja temaga olla, mitte vaadata teda koos Ullaga kudrutamas! Vaatasin veel mõne minuti seda flirtimist pealt ja siis läksin otsustavate sammudega magamistuppa, jätsin ukse lahti ja hakkasin lahti riietuma. Nad ei vaadanudki minu pole. Kuulsin, kuidas nad muudkui kudrutasid.