Seitse asja, mida mehed sulle iial ei ütle... aga tahaksid öelda

1. Su kokkamine pole alati parim

Talle ei pruugi kõik toiduained, mida kasutad ja road, mida valmistad alati meeldida. Kuid kui oled pingutanud, ei taha ta nurisemisega su tundeid riivata.

2. Kõik su sõbrad pole ta lemmikinimesed

.. mõned neist on tema jaoks koguni tüütud ja ta ei naudi nende seltskonda üldse. Jällegi — ta ei taha sulle haiget teha. Jälgi ise oma partneri kehakeelt ja kui näed, et ta ei tunne end mingite inimeste seltskonnas mugavalt, ära sunni teda nendega aega veetma.

3. Veedad liiga palju aega nutiseadmetes

Mõni mees ütleb naisele kohe, et too räägib liiga palju. Naiste jaoks toimub palju suhtlust läbi telefoni ja selles ei ole midagi halba. Eriti praegusel ajal, mil see on põhimõtteliselt ainus viis, kuidas suhteid soojana hoida. Küll võib aga pidev telefonis toksimine sinu partneri jaoks häiriv olla.

4. Helistad talle liiga palju

Mehe telefon heliseb ja tihti on helistajaks tema teine pool. Kõigile meestele pole tihe helistamine ja pärimine vastumeelt, aga nii mõnigi eelistaks sõpradega aega veetes nendele keskenduda. Nad lihtsalt neelavad selle alla, vastavad ja teevad nii, et kõik on korras, sest nad ei taha sinu tuju ju ometigi rikkuda.

5. Su soeng ei pruugi ta lemmik olla

Käisid juuksuris ja ootad kannatamatult oma kaasa reaktsiooni. Mõnikord nad ei märka, aga mõnikord neile lihtsalt ei meeldi, mis sa endaga teha oled lasknud. Nad ei taha sinu päeva rikkuda ja jätavad oma mõtted ütlemata.

6. Ostled liiga palju

Ostlemishullus on seoses koroonapandeemiaga järjest süvenenud. E-poodide magusatest pakkumistest on ju nii raske mööda vaadata. Kui oled netišoppaja, siis suure tõenäosusega pööritab su partner iga kord silmi, kui sulle jälle kuller tulemas on või pakiautomaadis uus pakk on.

7. Su riietus on kohutav