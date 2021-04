Vajad kinnitust? Kaheksa märki, mis näitavad, et oled suhtes, mis on purunematu

1. Sa saad olla sina ise

Number üks asi, see on kõige tähtsam! Kui tunned, et sa ei pea oma isikuomadusi varjama ja saad end oma partneri juuresolekul vabalt tunda, oled õnnega koos, sest täpselt nii ühes terves suhtes olema peakski.

2. Teil on ühised eesmärgid

Kui te püüdlete samade unistuste suunas, on kõik parimas korras. Ükskõik, mis mõtted teil tuleviku suhtes on, peaasi, et olete samal leheküljel ja teil on ühine maailmavaade.

3. Piirid on paigas

Ausus on üks suhte võtmeelemente ja kui suudad olla aus oma vajaduste suhtes ja nendest partnerile rääkida, on see igatahes märk tervest suhtest. Piiride seadmine on raske, aga see on suhtes väga vajalik, sest ilma piirideta võib kõik kiirelt kokku kukkuda. Kui saad vabalt oma kaaslasele öelda, et soovid näiteks veidi aega üksi veeta, on see märk avatud suhtlusest.

4. Sa naerad ja naeratad palju

Kui leiad kellegi, kes ajab sind naerma ja mõistab sinu huumorimeelt, sobib ta tõenäoliselt sinuga ka muudes asjades. Naer ja huumor on suhtes olulised!

5. Saad olla tõsine

Jah, naer on tähtis, aga tõsist juttu peab ka saama rääkida. Kui raskete teemade käsitlemine pole teie jaoks probleem ja nendest rääkimine pole ebamugav, on see ilmselge märk, et koos saate igasugustest takistustest üle.

6. Võid olla haavatav

Me kõik tahame teistele inimestele näida nii, et meil on kõik kontrolli all ja mitte miski ei saa meid rööpast välja lüüa. Oma ebakindlustest rääkimine on raske ja kui sul õnnestub leida inimene, kes aitab sul nende probleemidega ilma hukkamõistmata tegeleda, on see midagi väga erilist.

7. Te ei vaja teineteist

Me peaksime armastama inimesi, kellega tahame koos olla ja me ei peaks olema suhetes inimestega, kellega see lihtsalt mugav on. Meile meeldib, kui oleme vajatud, aga suhtes on oluline, et mõlemad osapooled tunneksid end vabana. Seda on vaja, et suhe oleks jätkusuutlik.

8. Soovite teineteisele parimat