Enam pole midagi teha! Kui see vastab teie suhte puhul tõele, on aeg asju pakkima hakata

Kui sa saad aru, et peale kolmenädalast puhkust sa ei igatse oma kaaslase järele, siis on teie suhe läbi saanud. Pikem eemalolek kaaslasest on hea näitaja, mis paljastab sinu tõelised tunded. Kui sa tema järele ei igatse, siis on teie suhe läbi saamas.

Sa ei taha temaga lapsi saada. Sa ei taha temaga abielluda. Sa ei plaani temaga koos maja ostu, koera võtmist ega reisima minekut. Kõik need märgid viitavad sellele, et teie suhe on läbi saamas.

Sul on tunne, et te ei leia enam ühist keelt. Vaidlustest ja tülidest on saanud igapäevane elu osa.

12. Tema kohalolek mõjub sulle kurnavalt

Sa oled temast vaimselt ja füüsiliselt väsinud. Tema sammude kuulmine ärritab sind, tema söömisviis väsitab sind. See kõik näitab, millised on sinu tunded tema vastu. Kõik, mida ta teeb, mõjub sulle ärritavalt ja vihastab sind, ilma et sa oskaksid seda endale selgitada. Ja mis kõige hullem, see ainult süveneb ajaga.

13. Te ei toeta enam teineteist

Sa ei tunne nagu ta hooliks selles, kui sa end halvasti tunned. Ja te ei tähista enam midagi koos, ei sünnipäevi ega palgatõusu. Teie vahel ei ole enam hingelist sidet.

14. Te pole enam vahekorras

Intiimsed vahekorrad on iga normaalse suhte osad. Kui sa ei taha enam, et ta sind puudutaks, siis on su libiido kadunud kuhugi mujale koos kellegi teisega. Ja see viitab teie suhte lõpule.

15. Sa loodad, et ta muutub

Sa oled oma kaaslasega rääkinud ja ta on sulle öelnud, et ta muudab ennast. Nüüd on sellest möödas kuu aega, pool aastat või aasta, aga mingeid muutusi pole ikka näha. Ära oota imesid, ta ei muuda ennast.