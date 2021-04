Aitame koos! Diabeeti põdev pisipoiss vajab sobivat insuliinipumpa

Daniil on mõne kuu vältel kasutanud haigekassa poolt 90% ulatuses hüvitatud Minimed 640G pumpa, transmitterit ja sensoreid, kuid tulemused on olnud mitterahuldavad. Sensor töötab lubatud 6 päeva asemel 1-2 päeva ja on ebatäpne, ka Daniili raviarst on seda kinnitanud. Tegu on harvaesineva juhuga – enamasti kaasaegne Minimed 640G seade sobib väga hästi. Sellegipoolest ei saa Daniilile kompenseerida uue seadme ostu, sest haigekassa hüvitab insuliinipumba vaid sel juhul, kui eelneva pumba soetamisest on möödas enam kui 4 aastat.