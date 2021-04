Hämmingus mees: ütlesin naisele paar nädalat tagasi halvasti ja nüüd ta karistab mind kummalisel moel

“Paar nädalat tagasi oli meil elukaaslasega suur tüli ja vihahoos ütlesin ma talle kohutavalt koledasti, piinlik lausa kirjutada — ütlesin talle, et ta on paks lehm. See ei ole tõsi! See lihtsalt tuli mulle mõttesse ja kuna me olime juba nii kaua tülitsenud, tahtsin vist n-ö suure pauguga tüli lõpetada.

Naine vakatas, vaatas mulle suurte silmadega otsa ja lausus: “selge”. Loomulikult ma vabandasin ja korduvalt, selgitasin, et ma ei mõelnud seda päriselt, see juhtus vihahoos… Tõin järgmisel päeval lilli ja vabandasin veel. Muidugi ma saan aru, et mõni päev võib selle üle vihane olla, aga kes see jaksab nii kaua vimma pidada.

Sellest ütlemisest on nüüd tõesti üle kahe nädala möödas ja naine on otsustanud mind karistada sellega, et keeldub täielikult seksist. Ta küll ei ole välja öelnud, et see on seotud minu koleda lausega, aga selleks ei pea geenius olema, et pilti kokku panna. Seksipõud algas ju kohe peale seda õhtut.

Ma ei tea, mida ma veel saaksin teha — ma olen ju mitmeid kordi vabandanud ja selgitanud, et ma ei mõelnud seda tõsiselt. Saan aru, et tegin valesti, aga kui õige on mind nüüd nädalate kaupa karistada?”