Vaata ette! Üheksa halba omadust, mis mehed naistest eemale peletavad

1. Lolli mängimine

Kui oled naine, kes arvab, et mehed ei taha, et sa tark oleksid, siis mõtle uuesti! Mehi tõmbab eelkõige naiste poole, kes on enesekindlad, targad ja õnnelikud. Sa ei taha ju ometi veeta oma elu mehega, kes ei hinda intelligentsust? Kui ta ei näe, kui geniaalne sa oled, pole sel suhtel mõtet, sest sa ei saa sina ise olla.

2. Ülbus

Ülbus pole enesekindlus. Sina ju ei soovi, et keegi sind alavääristaks, miks peaks mees tahtma naist, kes seda pidevalt tema suunas teeb? Mehed otsivad oma partneris kedagi, kellega nad saaksid rääkida elust, tööst, perekonnast, poliitikast, väljakutsetest ja noh.. kõigest.

3. Teesklemine

Teesklemine on mäng, mida mehed mängida ei taha. Sa ju tahad, et saaksid oma partneri juuresolekul olla see, kes sa päriselt oled. Kui keegi sulle valetaks, tunneksid end ju reedetuna? Ka mehed soovivad, et kõik oleks läbipaistev ja suhtlus aus. Kui oled õnnetu, ära teeskle, et oled õnnelik. Ära väida, et sulle meeldib teha asju, mida sulle tegelikult teha ei meeldi. See toob teie suhtesse hiljem vaid mõttetut segadust.

4. Draama

Stseenid, mõttetud tülid, ülereageerimised — mehed ei taha seda! Meestel on kindel piir, kui palju draamat nad taluda suudavad ja kui draama on pidev, hakkavad nad mingil hetkel kaaluma, kas draamakuningannaga koos olemine on kõiki neid kannatusi ja proovilepanekuid väärt. Proovi rohkem rahulikult asjadele läheneda ja ära aja pisikesi probleeme suureks.

5. Näägutamine ja hädaldamine

Võimalik, et su soove ja vajadusi ei täideta just seepärast, et su suhtlemisoskus jätab soovida. Selle asemel, et viriseda ja kamandada, lihtsalt küsi! Keskendu sellele, mida sa soovid, mitte sellele, mida sa ei soovi. Küsi, ära nõua. Pidev näägutamine võib tekitada olukorra, kus ta isegi ei kuula sind enam ja veel vähem soovib ta sinuga jagada oma ebakindluseid või muresid.

6. Hügieeni puudumine