Kas oled nõus? Need on kolm kõige armukadedamat tähemärki

Millised on kolm kõige armukadedamat tähemärki?

VÄHK

Vähi tähtkujus sündinud inimene on vähemalt pealtnäha rahuliku loomusega. Aga ometi teinekord pole palju vaja selleks, et ta tunneks armukadedust. Ja ei ole ka vaja täpsustada, et kui sa peaksid teda petma, siis ei andesta ta sulle seda kunagi. Tema jaoks on tunnetel, mis kahe inimese vahel on, hästi suur tähtsus. See on peaaegu püha tema jaoks. Ja kui sa peaksid eksima, siis lööd sa tema südamesse haava, mis ei parane iialgi.

SÕNN

Sõnni tähtkujus sündinud inimene on üldiselt rahulik ja oskab näidata välja ka hoolitsust ja õrnust. Aga tal on armastusest oma arusaamine ja ta võib hakata pidama kallimat enda omandiks. Ja kui ta peaks avastama, et sa oled teda petnud, siis jätab ta su lihtsalt maha. Ta on väga kontrolliv ja tahab teada kõike sinu käikude ja inimeste kohta, kellega sa oled suhelnud. Ja kui ta peaks avastama midagi kahtlast, võid sa kindel olla, et ta näitab oma armukadedat palet.

JÄÄR

Armukadedus on osa Jäära olemusest. Ta on järeleandmatu ja ei kannata ühtegi kõrvalhüpet ega selle varju. Aga ta ise tüdineb ruttu ja võib teievahelist tüli kasutada selleks, et sind süüdistada kõikides eksimustes. Ja kui tema kahtlused peaksid kinnitust leidma, siis võib ta muutuda väga agressiivseks.