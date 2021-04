Kaua värsked maitsetaimed säilivad ja kuidas neid õigesti hoiustada?

Kui soovid, et ürdid säiliksid kauem, haki need pudiks ja aseta jääkuubikunõusse. Lase kraanist peale veidi vett ja veidi oliiviõli või puljongit ja aseta sügavkülma. Nii saad toitu valmistades sügavkülmast iga kell kuubiku haarata.

Hea viis ürtide säilitamiseks on need näiteks või sisse panna. Lihtsalt lisa võile paar lusikatäit hakitud ürte, sega kokku ja säilita külmkapis.

Kui külmutada ei taha, on võimalus maitsetaimed ära kuivatada. Lihtsalt aseta need taldrikule ja jäta aknalauale. Kui taimed on kuivanud, võid need maitseainetele mõeldud anumasse pudistada.