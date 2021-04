Ainult hambapesust ei piisa! Väldi neid halbu harjumusi, et oma naeratust kaitsta

1. Jää närimine

Jää on naturaalne ja suhkruvaba, arvad, et see on ohutu. Tegelikult võib jää närimine hammastesse mõrad tekitada ja tekitada regulaarset hambaavalu. Järgmine kord, kui tekib isu jääkuubikut närida, haara parem suhkruvaba närimiskumm.

2. Teed sporti ilma suukaitsmeta

Kui mängid jalgpalli, hokit või oled tegev mõnel teisel spordialal, kus võid oma hambaid vigastada, peaksid oma hambaid suukaitsmega kaitsma.

3. Keeleneet

Kui sul on metallist keeleneet ja sulle meeldib seda vastu oma hambaid krigistada, siis tea, et see lõhub sinu hambaid!

4. Hammaste krigistamine

Kui krigistad öösiti hambaid, mõjub see varem või hiljem sinu hammastele. Hammaste krigistamist võib ette tulla siis, kui on stress või magamishäired, räägi murest oma perearstiga!

5. Kummikommide söömine

Kõik suhkrut sisaldavad maiustused on hammastele halvad, aga kummikommid eriti. Need kleepuvad hammaste külge ja neid on raskem närida. Suhkur ja happed jäävad hammaste külge kinni ja hambad hakkavad lagunema.

6. Asjade avamine hammastega

Ära mitte kunagi kasuta pudeli avamiseks oma hambaid. Ka ära tee seda teiste toodete puhul. Kasuta avamiseks mõeldud asju, hambad on söömiseks!

7. Kartulikrõpsud

Tärklis muutub happeks ja lõhub sinu hambaid. Kui sööd kartulikrõpse, kasuta pärast snäkkimist hambaniiti.

8. Pliiatsite närimine

Kas oled end tabanud hariliku pliiatsi otsa närimast, kui oled väga keskendunud? Samamoodi nagu jää krõbistamine, pole ka pliiatsite närimine hammastele hea. Need võivad tekitada mõrasid ja killud võivad välja tulla. Jällegi — proovi suhkruvaba närimiskummi.

9. Kohvijoomine

Kohvi pruun värvus ja happelisus võib hammaste kollasust põhjustada. Õnneks on võimalik kohviplekkidest vabaneda, selleks konstulteeri oma hambaarstiga.

10. Suitsetamine