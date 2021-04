„Aastavahetusel rakette taevasse lennutades tabasin end mõttelt — milline raisatud aeg! Olen hetkel täpselt sellises vanuses, kus on viimane aeg leida enda kõrvale keegi, kellega pere luua, sest ma ei taha olla vana lapsevanem,” tunnistab naine ja lisab, et kuigi pandeemia õpetas meile palju, siis tema vanuses noorte jaoks on tegemist täieliku ajaraiskamisega.

„Selleks, et kellegagi lapsi saada, ei saa ju koos olla vaid aasta. Minu maailmas tähendab see vähemalt viit aastat kindlat suhet. Kuid kui ma seda nüüd ka ei leia, siis olen ma nelikümmend, kui lõpuks lapse saan.”