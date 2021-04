Milline üllatus! Uuring paljastab, millist mehe keha naised tegelikult eelistavad

Virtuaalne kohtinguplatvorm Dating.com viis läbi uuringu, et saada teada, millist meeste keha naised tegelikult eelistavad. Uuringu tulemused olid päris üllatavad, sest vastupidiselt eeldatule vastas ainult 15% naistest, et nad eelistavad, kui mehel on Keni nuku sarnane keha.

20% vastajatest kinnitas, et neid ei huvita mehe puhul keha üldse, nende jaoks on oluline hoopis sisemine ilu ja põhimõttelised väärtused.

Ja kõik ülejäänud vastajad kinnitasid, et nemad eelistavad, kui mees on pigem pehmema kehaga, aga tugev — niinimetatud isafiguur, ehk isa keha.

Miks see nii on ja kas see on üldse loogiline?

Redditis võtsid sõna mitmed naised, kes räägivad, miks neile meeldivad mehed, kellel on ümaram ja pehmem kehakuju:

“See on ühteaegu armas, kui mees on pehme ja tugev. Temaga on hea kaisutada, ja samal ajal ma tean, et ta suudaks mind vajadusel ka kaitsta,” põhjendab üks naine.

Ka teisel naisel on selleks loogiline põhjus: “Sellise kehaga mehed näevad enda välimuse kallal küll vaeva, aga mitte ülemäära palju. See omakorda tähendab, et ta on keskendunud pigem raha teenimisele ja oma perekonnale — igati ihaldusväärsem mehest, kes on täielik ilueedi.”

“Mulle meeldib, kui mees suhtub endasse terve mõistusega, et ehk paar lisakilo ei ole maailma lõpp ja hea toit on nautimiseks, kuid oskab vajadusel ka piiri pidada,” sõnab kolmas naine.

Allikas: Brightside