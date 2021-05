Ajab aevastama? Just see on kõige efektiivsem meetod tolmulestade vastu võitlemiseks

LG tehnikaeksperdid on koostöös allergoloogiga välja toonud, kuidas võib kuum veeaur olla abiks mikroorganismide kahjulike mõjude leevendamisel.

Bakterid

Kuigi täna külastame me avalikke kohti vähem ning püüame vähem puudutada erinevaid pindu ühistranspordis või poes, puutuvad meie riided päeva jooksul paratamatult kokku mitmete erinevate bakterite ning mikroobidega, mille me seejärel koju kanname.

Kuidas bakterite vastu võidelda? Bakterite hävitamiseks riietelt on soovitatav seda pesta kõrgel temperatuuril — üle 60°C vees. Arvestades, et enamik tekstiilidest nii kõrgeid temperatuure ilma kahjustuseta ei kannata, tuleb selleks appi kuum aur. Uuemates pesumasinates on vastav funktsioon juba sisseehitatud, lisaks on soovituslik panna riided pärast pesu kuivatisse. Alternatiivne variant on kõik riided pärast pesu triikraua alt läbi lasta — kuum raud suudab bakterid ja pisikud hävitada.

Tolmulestad

Tolmulestade vastu on allergilised umbes 10% kõikidest allergiahaigetest. Selle allergilisi toimeid täheldatakse kõige sagedamini varakevadel või varasügisel. Mikroskoopiliste mõõtmetega tolmulestad väldivad valgust, mistõttu peidavad nad end madratsite, voodilinade, pehme mööbli ja vaipade sisse, samuti auto- ja turvaistmetesse ning pehmete mänguasjade kiududesse. Seal on soe ja hubane, mis loob tolmulestade paljunemiseks kõige soodsama pinnase. Need on ühtlasi ka kohad, kus enamik inimesi veedab suure osa oma päevast, mis loob eelduse ebameeldivate sümptomite avaldumiseks.

Kõige tõhusam viis tolmulestade vastu võitlemiseks on iga päev vähemalt korra nii toad kui ka mööbel märja lapiga üle käia, eelistatud on mikrokiust tolmulapp. Et vähendada kohti, kus tolmulestad elada võiksid, tuleks vältida pehmeid põrandaid ja vaipu ning asendada need hõlpsasti puhastatava põrandapinnaga. Pehmeid mänguasju, raamatuid ning ajalehti on soovituslik hoida suletud kappides ning sahtlites.