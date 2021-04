Haisev harjumus peale vahekorda

“Varem mind nii väga ei häirinud, aga nüüd tunnen, et see hakkab juba täiesti vastu. Nimelt on minu kaaslasel tavaks iga kord peale seksi õue suitsule minna. Ja alles siis ta on nõus mind kaissu võtma. Aga see ju haiseb! Suhte alguses ma olin ülimalt armunud ja vaatasin sellele läbi sõrmede, mõeldes, et küll see paha harjumus ükskord üle läheb. Aga ei lähe...