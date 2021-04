Uskumatu, aga toimib! 13 elumuutvat häkki, mis teevad su elu mitmeid kordi mugavamaks

1. Piirituse abil saab kinnijäänud närimiskummi eemaldada.

2. Kui mehel on autoõnnetus ja tal tekib erektsioon, ei tohi teda liigutada. See viitab sellele, et tal on selgroog vigastatud!

3. Kui lõikad tšillipipart, hõõru kätele toiduõli ja pese seejärel seebiga. Nii ei jää kibedus kätele ja pole ohtu, et endale kogemata näppu silma pannes silmad kipitama hakkaks.

4. Deodorandijälgede eemaldamiseks kasuta meigieemaldit.

5. Kui kuumened üle, pane randmed külma vee alla.

6. Kui lähed matkale, haara kaasa pakk maisikrõpse, sest kui sul ei õnnestu lõket teha, saad maisikrõpsu põlema süüdata ja see teeb oma töö!

7. Puhasta ehteid nõudepesuvahendiga, sest teised tooted võivad neid kriipida või need võivad metalliga reageerima hakata.

8. Kui keegi on sulle veekindla markeriga keha peale joonistanud, aitab seda eemaldada küünelakieemaldi.

9. Putukatest saad kõige kiiremini lahti nii, kui paned nõudepesuvahendit ja vett spreipudelisse ja pritsid.

10. Rasvakriidid põlevad samamoodi nagu küünal.

11. Kui hakkasid söömise või joomise ajal köhima ja sul on tunne, et nüüd läks küll midagi valest torust sisse, siis tõsta kohe käed kõrgele üles ja hoia nii paar sekundit. See liigutus avab su õhuteed ja saad jälle normaalselt hinagata.

12. Viska patareisid vastu lauda, et aru saada, kas need töötavad või mitte. Kui need põrkuvad kergelt tagasi ja kukuvad ümber, saab neid kasutada. Kui nad põrkuvad aga mitu korda, on nad tühjad või neid ei saa lihtsalt kasutada.

13. Kui sa ei ulatu küünalt põlema panna, kasuta selleks spagetti.