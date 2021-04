Jääda või lahkuda? Siin on mõned märkamatud märgid, et see, mis teil oli, on juba ammu läbi

Siin on mõned märkamatud märgid, mis ühel hetkel on saanud lausa nii tavapäraseks, et oleme kippunud neid ignoreerima.

Sa oled kaotanud iseenda

Terves paarisuhetes peaksime särama, õitsema ja olema iseenda parimad võimalikud variandid. Oma osa on sellest on kindlasti ka partneril, kes peaks meis tooma välja parima ning meie enesekindlust suurendama.

Kui tunned ühel hetkel, et oled end tahaplaanile jätnud- on see siis seotud sellega, et suhe on liiga intensiivne või hoopis oled end liialt partnerile pühendanud, on aeg tagasi tõmmata ja end uuesti üles leida.